Kein Halloween im Stahnsdorfer Rathaus

Die Grenzwerte bei Corona-Infektionen werden im Landkreis Potsdam-Mittelmark überschritten. Diese Rahmenbedingungen machen eine Absage des Stahnsdorfer Halloween-Events mit über 300 erwarteten Gästen erforderlich.

Bis zuletzt wartete die Gemeindeverwaltung ab, wie sich das äußerst dynamisch verlaufende Infektionsgeschehen im Zuge der Corona-Pandemie im Landkreis Potsdam-Mittelmark entwickelt. Die aktuell grenzwertüberschreitenden SARS-CoV-2-Inzidenzzahlen – derzeit ist die 50er-Marke übertroffen – führten nun zu der Entscheidung, „Halloween im Rathaus“ am 31. Oktober 2020 endgültig abzusagen.

Seit 2013 lud die Verwaltung traditionell am letzten Oktobertag, der Christen vor allem als Reformationstag bekannt ist, in das schaurig-schön geschmückte Rathausfoyer. Klappernde Skelette, Aufblasgeister, Kürbisse in allen Varianten, von den Decken hängende Fledermäuse, Laserilluminationen – all dies und mehr erwartete die Kinder, die stets gern Station im Gemeindezentrum machten. Selbstverständlich verließen die Kids bei einem Halloween-Vers das Rathaus nicht mit leeren Händen, sondern einem kleinen Süßigkeitenpaket.

Die Besucherzahlen bewegten sich seit Einführung der Veranstaltung beständig nach oben und erreichten im vergangenen Jahr schließlich mehr als 300 Kinder – deren familiäre Begleitung ist in dieser Zahl noch gar nicht eingerechnet. Ein derart stark besuchtes Event ist unter den momentanen Gegebenheiten jedoch leider nicht durchführbar.

„Nach all den Entbehrungen für unsere Bürger in diesem Jahr tut es uns besonders weh, neben dem bereits abgesagten Laternenumzug der Kitas nun auch die Halloween-Feier ausfallen zu lassen. Die aus den hohen SARS-CoV-2-Inzidenzwerten resultierenden Beschränkungen lassen uns jedoch keine andere Wahl, als auch diese öffentliche Veranstaltung in das kommende Jahr zu verschieben“, sagt Bürgermeister Bernd Albers. PM

Bild: Gemeinde Stahnsdorf