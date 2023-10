Europaquiz in Wilhelmshorst

Am 6. Oktober besuchte Dr. Christian Ehler, Mitglied des Europäischen Parlaments, die Grund- und Oberschule Wilhelmshorst in Michendorf, OT Wilhelmshorst. Der Termin fand in Kooperation mit Bürger Europas e.V. statt und war Teil der Kampagne „Du hast es in der Hand“.

Am Freitag nahmen 20 Schüler der 9. Klasse der Grund- und Hauptschule Wilhelmshort per Fernbedienung am Quiz „Wer wird Europameister“ teil. Im Klassenzimmer beantwortete Dr. Christian Ehler, Mitglied des Europäischen Parlaments, die Fragen der Jugendlichen zu aktuellen Themen wie dem Krieg in der Ukraine, Asylrecht und Migration. Die Aktion ist Teil einer breit angelegten Kampagne, die Jugendliche für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2024 sensibilisieren soll. Erstmals werden dann auch in Deutschland junge Erstwählerinnen ab 16 Jahren zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben. Deshalb führt Bürger Europas e.V. bis April 2024 in vielen Regionen Deutschlands einen intensiven Dialog mit jungen Menschen über Europa. „Wir wollen Europa den Schülern näher bringen“, sagt Referent Lucas Hellemeier.

Die europabegeisterten Schülerinnen Tessa und Mia wollten wissen, was der Unterschied zwischen Migration und Asylrecht ist. Der CDU-Europaabgeordnete Dr. Christian Ehler antwortete: „Das Asylrecht ist ein Schutzstatus auf Zeit. Migration geschieht aus wirtschaftlichen Gründen oder aus großer Not, zum Beispiel Hunger. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Immer mehr Menschen haben ein Recht auf Asyl, das ist sehr wichtig. Es gibt viele Gründe wie Klimawandel oder Wirtschaftskrisen, um sich auf die Suche nach einem besseren Leben zu machen.“ Ein anderer Schüler wollte mehr über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wissen. „Seit 70 Jahren herrscht Frieden in Europa. Das ist ein hohes Gut. Das gilt es zu bewahren“, so Dr. Ehler.

Text / Foto: Andreas Gröschl