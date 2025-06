Aktion STADTRADELN geht in Kleinmachnow in eine neue Runde

Anlässlich des Weltfahrradtages am 03. Juni, läutet Kleinmachnow die diesjährige STADTRADELN-Saison mit einer gemeinsamen Auftakttour ein. Die Gemeinde setzt damit zum fünften Jahr in Folge ein starkes Zeichen für den Radverkehr und motiviert die Bürgerinnen und Bürger, die vielen Vorteile des Fahrradfahrens hautnah zu erleben.

Die Tour startet um 17:00 Uhr am Rathausmarkt. Von dort aus führt der Weg entlang der Förster-Funke-Allee über die Karl-Marx-Straße, den Zehlendorfer Damm bis zum Alten Dorf. Weiter geht es über die Allee am Forsthaus zur Kleinmachnower Schleuse und dann über Hohe Kiefer und Ernst-Thälmann-Straße schließlich zum Uhlenhorst. Die fast sechs Kilometer lange Strecke wird von Kleinmachnows neuem Bürgermeister Bodo Krause angeführt und endet bei der Freiwilligen Feuerwehr (Am Bannwald 1).

Alle Fahrradbegeisterten ab 10:00 Jahren sind herzlich eingeladen, sich der Auftakttour anzuschließen. Kinder unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Um die STADTRADEL-Saison gebührend einzuleiten, spendiert der Bürgermeister mit freundlicher Unterstützung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bratwurst, Bier und Brause für alle Teilnehmenden der Tour.

Der Aktionszeitraum fürs STADTRADELN in Kleinmachnow ist vom 3. bis 23. Juni. In diesen drei Wochen können alle, die in Kleinmachnow wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder hier einem Verein angehören für Kleinmachnow in die Pedale treten. Jeder der mitmachen will, registriert sich unter www.stadtradeln.de/kleinmachnow und tritt dann einem Team bei. Die Kilometer können am PC erfasst oder live über die STADTRADELN-App getrackt werden. Am Ende würdigt die Gemeinde die radelaktivsten Einzelpersonen, Schulen, Kitas sowie Teams bei einer Siegerehrung. Im letzten Jahr konnte die Gemeinde über 1.000 Teilnehmende für die Aktion begeistern, dabei wurden stolze 163.379 Kilometer erradelt und somit 27 Tonnen CO 2 eingespart.

STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Menschen bereits jeden Tag fahren oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs sind. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre.

