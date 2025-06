TKS 49ers und Head Coach Dorian Coppola gehen getrennte Wege

Nach insgesamt fünf Jahren im Trainerstab und einer Saison als Head Coach trennen sich die Wege der TKS 49ers und Dorian Coppola. Der 26-Jährige wird sich zur kommenden Saison einer neuen Herausforderung widmen. Die 49ers bedanken sich für eine intensive Zeit voller Entwicklung, Erfolge und gemeinsamer Meilensteine.

Die TKS 49ers verabschieden sich von ihrem Head Coach Dorian Coppola, der in der kommenden Saison neue Wege einschlagen wird. Coppola begann seine Laufbahn bei den 49ers im Februar 2020 als Co-Trainer und prägte den Verein in den vergangenen vier Jahren maßgeblich. Parallel zu seiner Rolle im ProB-Team führte er das Farmteam in der 2. Regionalliga zum Landespokalsieg 2022 und zur Meisterschaft 2023. Im Sommer 2024 übernahm er schließlich die Verantwortung als Head Coach des ProB-Teams. In einer Saison voller Herausforderungen sicherte er mit seinem Team neun Siege und somit den Klassenerhalt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB.

Foto: Christoph Pabel