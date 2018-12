Wir für Großbeeren: Vorstand gewählt﻿

Die Wählergemeinschaft „Wir für Großbeeren“ hat jetzt eine eigene Satzung und einen Vorstand. Das wurde bei der Gründungsveranstaltung Ende der vergangenen Woche beschlossen. Auch über die ersten Ziele hatte man sich verständigt.

Als Vorsitzender der Wählergemeinschaft wurde Dirk Steinhausen gewählt, seine Stellvertreterin ist Isabelle Wehlmann. Die Aufgabe des Kassenwartes hat Detlev Siegmann übernommen. Beisitzer im Vorstand wurden Thomas Thiel, Gerhardt Rückner und Mario Deumer. Alle Kandidaten wurden in ihren Funktionen mit großer Mehrheit gewählt, so dass nun alle fünf Vorstandsfunktionen besetzt sind.

„Wir für Großbeeren“ sieht sich als Organisation in der politischen Mitte. „Man möchte für jeden da sein und somit Sprachrohr für jeden einzelnen sein und Bedürfnisse, Anregungen, Bedenken und Kritik jedes einzelnen ernst nehmen“, betonte die zweite Vorsitzende Wehlmann.

Auch Kollege Siegmann sieht die Nähe zum Bürger als wichtigste Ausgabe der Wählergemeinschaft. „Denn ohne solche Anregungen, können wir den Ort und die Menschen, die in ihm leben, nicht weiter bringen. Darauf kommt es an, dieMenschen in unserem Ort zu verstehen und ernst zu nehmen, nur so können wiretwas verändern und den Ort vorwärts bringen. Wir grenzen niemanden aus, egalwelche Religion, Hautfarbe oder welcher Nationalität er angehört. Die Stimme jedes einzelnen ist wichtig und bringt uns voran.“

Auch über erste Ziele eines Wahlprogramms für die kommende Kommunalwahl wurde diskutiert. „Ob Stärkungbürgerschaftliches Engagement, Ausbau der sozialen Infrastruktur oder Weiterentwicklung der Schullandschaft und Schaffung bezahlbaren Wohnraums; wir haben viele Themen wie wir unsere Heimat gegenüber dem derzeitigen Stillstandweiterentwickeln wollen,“ so der Gründungsvorsitzende Dirk Steinhausen.

Text: PM, TSB/ Foto: TSB