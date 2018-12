In fünf Minuten am Regionalbahnhof: Radweg eröffnet

Bürgermeister Bernd Albers,sein Ludwigsfelder Amtskollege Andreas Igel sowie die Ortsvorsteher Dr.Rolf-Denis Kupsch (Sputendorf ) und Sven Püstow (Schenkenhorst) probierten den neuen Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Sputendorf und Struveshof am 05.Dezember gleich selbst aus.

Die insgesamt 1,7 Kilometer lange und 3,50 Meter breite Verbindung wurde in nur zweieinhalb Monaten fertiggestellt, für besseren Rollkomfort erhielt sie eine feine Asphaltmischung als Belag. Die Trasse dient nun als Pendlerstrecke und Freizeitweg (Radler, Skater) und als Wirtschaftsweg für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Rund 360.000 Euro investierten die beiden Kommunen in Planung und Bau der Strecke.

Der Radweg beginnt in Sputendorf am Befestigungsende der Straße der Freundschaft, verläuft in südlicher Richtung und endet am befestigten Sputendorfer Weg im Ludwigsfelder Ortsteil Struveshof. In gut fünf Minuten Radfahrzeit erreichen die Sputendorfer den nächstgelegenen Regionalbahnhof, von wo aus sie nach Berlin oder Potsdam gelangen.

Text: TSB/ Foto: Gemeinde Stahnsdorf