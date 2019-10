Mahlower Straße: Halbseitige Fahrbahnsperrung

Aufgrund von Arbeiten an der Trinkwasserleitung kommt es in Teltow zwischen dem 07. und dem 19. Oktober auf Höhe der Mahlower Straße 142 (gegenüber des REWE-Marktes) zu einer halbseitigen Fahrbahnsperrung. Zum Teil wird dafür auch eine Ampel in Betrieb genommen.

Auf der vielbefahrenen Straße ist besonders während des Berufsverkehrs am Morgen und am späten Nachmittag mit Stauerscheinungen zu rechnen. Das hat die Stadt Teltow auf ihrer Homepage bekannt gegeben.

Text: TSB/ Foto: Foto: Sebastian Göbel/ pixelio.de