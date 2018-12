Senioren zahlen weniger für Musik und Theater

Ab dem 1. Januar 2019 erhalten Seniorinnen und Senioren den ermäßigten Eintrittspreis bei Kulturveranstaltungen der Stadt Teltow im Ernst-von-Stubenrauchsaal und im Bürgerhaus. Diese positive Neuerung hat Bürgermeister Thomas Schmidt allen Gästen zur Seniorenweihnachtsgala am 6. Dezember als vorweihnachtliches Geschenk übermittelt.



„Die Einbeziehung der Seniorinnen und Senioren in die Ermäßigungsregelungen ist lange überfällig“, sagt Teltows Kulturkoordinatorin Christiane Füchsel. „Viele Rentner nehmen den Weg nach Berlin oder Potsdam nicht mehr auf sich, um Kultur zu erleben. Sie müssen trotz steigender Renten auf ihre finanziellen Mittel achten. Die Nachbargemeinde Kleinmachnow bietet allen Rentnerinnen und Rentnern bereits seit vielen Jahren den ermäßigten Eintrittspreis an. Wir möchten vor allem der ortsansässigen, älteren Bevölkerung die Kulturveranstaltungen zugänglicher machen und dies mit der Ermäßigung unterstreichen.“ Die Entscheidung, den ermäßigten Eintrittspreis einzuführen, unterliegt keiner Gebührenordnung, so dass die Neuerung relativ schnell umgesetzt werden kann.

Der ermäßigte Eintrittspreis ist je nach Veranstaltung unterschiedlich und liegt im Normalfall zwischen 30 und 50 Prozent unter dem Vorverkaufs- oder Abendkassenpreis der jeweiligen Veranstaltung.

Als Nachweis für den ermäßigten Eintrittspreis muss der Rentenausweis während des Vorverkaufs, beispielsweise in der Tourist Information der Stadt Teltow im Rathaus oder an der Abendkasse, spätestens jedoch beim Einlass während der jeweiligen Veranstaltung, vorgelegt werden.

Weiterhin ermäßigungsberechtigt bleiben Kinder, Schüler, Studenten, Sozialkarteninhaber, Behinderte ab 50 Prozent Grad der Behinderung, Inhaber des Familienpasses in Begleitung mindestens eines Kindes und Inhaber der Ehrenamtskarte.

Foto: Altstadtspaziergang mit Veranstaltung im Bürgerhaus



Text: Stadt Teltow/ Foto: TSB