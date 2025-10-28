Unternehmensfrühstück Potsdam-Mittelmark: Austausch, Vernetzung und Impulse für die regionale Wirtschaft

Das Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark lädt am Dienstag, den 25. November 2025,

Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer,

Freiberuflerinnen und Freiberufler zum Unternehmensfrühstück PM ein. Die Veranstaltung

beginnt um 9:30 Uhr und findet im Rathaus Stahnsdorf (Annastraße 3, 14532 Stahnsdorf) statt.

Das Unternehmensfrühstück PM bietet Unternehmerinnen und Unternehmern aus Potsdam-

Mittelmark die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen

und gleichzeitig Einblicke in die vielfältigen Unterstützungsangebote des Wirtschaftsforums

Potsdam-Mittelmark (PM) zu erhalten.



Nach der Begrüßung durch Bernd Albers, Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf, und Holger

Stein vom Landkreis Potsdam-Mittelmark, steht das Netzwerken und der persönliche Austausch

im Mittelpunkt.



Im Rahmen der Veranstaltung stellen das Wirtschaftsforum PM und seine Partner ihre aktuellen

Beratungs- und Betreuungsangebote vor. Diese umfassen Themen wie Unternehmensgründung

und -ansiedlung, Erweiterungsinvestitionen, Förderprogramme von Land, Bund und EU, sowie

Arbeitskräftegewinnung und behördliche Verfahren. Das Ziel ist es, Unternehmerinnen und

Unternehmern praxisnahe Unterstützung an die Hand zu geben und aufzuzeigen, welche Förder-

und Beratungsstrukturen in der Region Potsdam-Mittelmark zur Verfügung stehen. Dabei werden

sowohl etablierte Betriebe als auch junge Gründerinnen und Gründer angesprochen.



„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass Unternehmen wissen, wo

sie Hilfe finden können“, so Caroline Stallbaum vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen von der Idee bis zur Umsetzung zu begleiten – mit verlässlichen

Informationen, direktem Zugang zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie einem

starken Netzwerk.“, ergänzt ihre Kollegin Linda Schröder. Das Netzwerk Schule &

Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH organisiert das Veranstaltungsformat im Auftrag und

mit Mitteln der Wirtschaftsförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark.



Ein besonderer Programmpunkt des Vormittags ist der Inputbeitrag von Silvana Kathmann,

Referentin für Bildungs- und Fachkräftepolitik im Geschäftsbereich Bildung der Industrie- und

Handelskammer (IHK) Potsdam. Unter dem Titel „Von A wie Ausbildungsbotschafter bis Z wie

Zweitschrift – Angebote und Leistungen des Geschäftsbereiches Bildung der IHK Potsdam“ stellt

sie praxisnahe Initiativen und Unterstützungsangebote der IHK vor, die Unternehmen bei der

Fachkräftesicherung, Aus- und Weiterbildung unterstützen.



Neben den informativen Beiträgen steht beim Unternehmensfrühstück insbesondere der

bilaterale Austausch im Vordergrund. In entspannter Atmosphäre können die Teilnehmenden bei

Kaffee und Brötchen persönliche Gespräche führen, sich zu aktuellen Themen austauschen und

neue Kontakte knüpfen. Vertreterinnen und Vertreter regionaler Institutionen, wie der

Wirtschaftsförderung, der IHK, des Jobcenters oder der Regionalentwicklung, stehen dabei

ebenso als Gesprächspartner bereit wie erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer aus

unterschiedlichen Branchen.



Das Unternehmensfrühstück bietet somit nicht nur fachliche Informationen, sondern auch die

Gelegenheit, neue Perspektiven zu gewinnen und Kooperationen anzubahnen. Es richtet sich an

alle, die die regionale Wirtschaft aktiv mitgestalten möchten – unabhängig davon, ob sie ein

Unternehmen führen, kurz vor einer Gründung stehen oder sich für regionale

Wirtschaftsförderung interessieren.



Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bis zum 19. November 2025 online anzumelden

unter: https://wirtschaft.pm/termin/unternehmensfruehstueck-2/

Fotos: TGZ PM GmbH