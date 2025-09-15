Bürgermeisterwahl: GUT für Teltow unterstützt Andre Freymuth

Der Bürgermeisterkandidat der CDU Andre Freymuth bekommt neben mehreren anderen Unterstützern seiner Kandidatur nun weitere Fürsprache seitens der lokalen Wählervereinigung „Grün Und Transparent (GUT) für Teltow“.



Die Stadtverordnete Antje Aurich-Haider von GUT für Teltow erklärt die Bewegründe. „Wir sind seit Jahren in Teltow lokalpolitisch aktiv und halten es heute mehr denn je für von großer Bedeutung, dass die Anliegen unserer Teltower wieder deutlich stärker durch Aktivitäten des neuen Bürgermeisters unterstützt werden. Allein der aktuelle Bürgerhaushalt liefert dafür über 200 Ideen und zeigt, wo mit wenig Geld die Lebensqualität in Teltow verbessert werden kann und wo in den letzten Jahren zu wenig für uns Teltower umgesetzt wurde.“ Als Beispiel hebt sie hervor: „Teltow liegt am Wasser und hat dort in den letzten 30 Jahren keine konsumfreien Aufenthalts- und Erholungsflächen für alle Bürger geschaffen, die das soziale Miteinander in der Stadt fördern. Nicht einmal der seit 2005 vorgeplante Rad- und Wanderweg am Teltowkanal ist fertig.“



Weiter führt sie aus, „Wir setzen uns für eine Stadtplanung mit Einbeziehung der Bürger auf Grundlage des Teltower Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) ein. Dabei ist unser wichtigstes Anliegen, die Bautätigkeit in Teltow auf ein angemessenes Niveau zu reduzieren und den Fokus auf den Erhalt und Ausbau von Grünflächen zur Naherholung zu lenken.“



„Für diese von langjähriger Erfahrung geprägten Ideen und Forderungen haben wir bei Andre Freymuth ein offenes Ohr gefunden und trauen ihm die Umsetzung zu. Wir halten ihn für einen kompetenten und fairen Kandidaten für das Bürgermeisteramt und unterstützen daher seine Kandidatur mit voller Überzeugung“.

Foto: Foto Andre Freymuth (links) und Antje Aurich-Haider (rechts) / Quelle: Andre Freymuth