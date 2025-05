Teltow eröffnet Calisthenics-Anlage vor dem Jugendtreff

Nach knapp sechsmonatiger Bauzeit war es am 15. Mai endlich soweit – vor dem Jugendtreff Teltow (JTT) in der Osdorfer Straße wurde die neue Calisthenics-Anlage feierlich eröffnet. Damit schafft die Stadt Teltow ein weiteres offenes Sportangebot für alle Fitnessbegeisterte und die, die es noch werden wollen.

Der Leiter des JTT, Dirk Orphal, betonte, dass die Sportangebote in seiner Einrichtung großgeschrieben werden und mit der neuen Sportanlage eine weitere Möglichkeit entstanden ist, bei offen und barrierefreiem Zugang und je nach persönlichem Fitnesslevel, sportlich aktiv zu sein. Eine an der Anlage angebrachte Hinweistafel hilft bei der richtigen Anwendung der Geräte. Der Verein Sport und Spaß präsentierte vor Ort verschiedene Übungseinheiten, zeigte, welche Muskelgruppen wie beansprucht werden können und ermutigte die Anwesenden, selbst ein paar kleine Trainingseinheiten zu absolvieren.

Die Idee für die neue Calisthenics-Anlage entstand in der Kinder- und Jugendkonferenz vor knapp sieben Jahren. Marcel Hochmal, Sachgebietsleiter für Bildung|Soziales|Sport, beteiligte damals Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen und prüfte insgesamt 1.100 Ideen, wie der Vorplatz des Jugendtreffs gestaltet und welche Freizeitangebote umgesetzt werden sollen. Neben der Sportanlage wünschten sich die Kinder und Jugendlichen auch eine Tischtennisplatte sowie Bänke als Sitzmöglichkeit. „Ein besonderer Dank geht an alle Beteiligten, an die Kinder und Jugendlichen sowie die Kollegen und Kolleginnen aus dem Teltower Bauamt. Die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch wir sind unglaublich glücklich, dass dieses Projekt nach langer Zeit nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte“, blickt Dirk Orphal stolz auf den langen Weg zurück.

Bei der Umsetzung der kompletten Anlage wurde der Weg auf dem Gelände neu verlegt, um eine sichere Anbindung an den Zebrastreifen zu gewährleisten. Die Gesamtkosten von 70.000 Euro wurden von der Stadt Teltow übernommen.

Fotos: Stadt Teltow