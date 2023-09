Teltow begrüßt neue Baumpatin

Teltow hat nach längerer Pause wieder eine Baumpatin. Amalia-Sophia Sakkas übernimmt die Baumpatenschaft für drei Linden in der Havelstraße.

Die Möglichkeit, Baumpate zu sein, gibt es in Teltow seit November 2015. Insbesondere die Bewässerung der Bäume bei anhaltender Trockenheit gehört zu den Aufgaben der Paten, aber auch die Pflege der Baumscheiben. „Die Baumpaten informieren die Stadt immer darüber, wenn es Schäden an den Pflanzen geben sollte. „Wenn ein Baumschnitt nötig ist, wird das natürlich weiterhin die Stadt übernehmen“, so Baum-Experte Andre Henecke. Die Arbeit der Baumpaten ist immer ehrenamtlich, finanzielle Zuwendungen der Stadt gibt es nicht. „Es freut mich, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner ehrenamtlich um die Pflege von Bäumen kümmern“, so die 1. Beigeordnete und stellvertretende Bürgermeisterin Beate Rietz. „Das zeigt Verbundenheit mit der Stadt und ihrem Erscheinungsbild.“

Foto:Stadt Teltow