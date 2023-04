Junges Engagement für die Jugend

In der zweiten Jahreshälfte soll in Teltow der neue Jugendbeirat starten und damit den jungen Teltowern eine Stimme in der Lokalpolitik geben.

Einen Seniorenbeirat gibt es schon lange, nun sollen auch die Belange der Jugend mehr Gehör finden. Dafür soll sich in diesem Jahr der erste ­Jugendbeirat der Stadt Teltow konstituieren. Dafür sucht die Stadt bis zu neun Teltower ­Jugendliche mit Lust, sich in ­ihrer Stadt zu engagieren.

Analog zum Seniorenbeirat vertritt der Jugendbeirat die Interessen und Bedürfnisse der Teltower Jugendlichen gegenüber der Stadtverwaltung und Kommunalpolitik. Als Experte in eigener Sache berät er die städtischen Gremien, tagt alle zwei Monate und wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Mitglieder erhalten ein Sitzungsgeld als Aufwandsentschädigung für jede Beiratssitzung.

Der Beirat soll gleichzeitig Sprachrohr und Anlaufstelle für die Jugend in Teltow werden. Er setzt sich zusammen aus mindestens fünf und maximal neun jugend-lichen Jungen und Mädchen, die von der Stadtverordnetenversammlung durch Abstimmung benannt werden. Bewerben können sich alle Teltower Jugendlichen, die am Stichtag 01. Januar 2023 ­mindestens 14 und höchstens 21 Jahre alt waren. ­Interessierte Jugendliche, die gerne mitmachen wollen, können sich bei der Stadtverwaltung per E-Mail an ­jugendbeirat@teltow.de bewerben.

In der Bewerbung soll kurz ­begründet werden, warum eine Mitarbeit im ­Jugendbeirat angestrebt wird, sowie Wohnort und Alter angegeben werden. Nähere Auskunft erteilt Sozialraum-koordinator Marcel Hochmal unter der ­Telefonnummer 03328 4784665. ros