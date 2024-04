Inner Wheel Club unterstützt die Tafel Potsdam

Mit einer Spende von 1.040 Euro hat der Inner Wheel Club (IWC) Potsdam den Verein Tafel Potsdam e. V. unterstützt. Dr. Marion Michel-Lipowsky, die amtierende Präsidentin des Clubs, konnte das Geld vor wenigen Tagen an Imke Georgiew, die Geschäftsführerin der Tafel, übergeben.

Das Geld stammt aus dem Erlös des jährlichen Benefiz-Bridge-Turniers des IWC Potsdam, an dem Mitglieder des Clubs und auch Gäste teilnehmen können. Michel-Lipowsky sagte: „Wir sehen die Tafel als einen ganz wichtigen Akteur im gesellschaftlichen Leben. Es ist bedauerlich, dass es sie geben muss – und gerade deshalb ist sie unverzichtbar. Wir als Mitglieder eines Serviceclubs bewundern die Arbeit, die bei der Tafel geleistet wird.“ Weitere soziale Aktivitäten des IWC sind unter anderem die Unterstützung des Lesehund-Projektes der Johanniter-Unfall-Hilfe an einer Potsdamer Grundschule, Tage der guten Tat bei der Tafel Potsdam und den Oberlin-Lebenswelten, der Bücherbasar vor der Stadtbibliothek sowie die Unterstützung der Rote-Nasen-Clowns am Bergmann-Klinikum. Auch in Nepal und in der Ukraine haben Frauen des IWC bereits geholfen.

Inner Wheel ist eine weltweite Frauen-Organisation, die 1924 in Manchester von Ehefrauen von Rotary-Club-Mitgliedern gegründet wurde. Als Dachorganisation zahlreicher nationaler Wheel Clubs hat sie nach eigenen Angaben in Deutschland circa 8800 Mitglieder in 230 örtlichen Clubs. Der IWC Potsdam wurde 2007 gegründet und hat zurzeit 32 Mitglieder. Interessierte Frauen können sich gern an den Club wenden.

Der Verein Tafel Potsdam zählt rund 100 Mitglieder. Die tägliche Arbeit wird von 200 ehrenamtlichen Helfern und sieben festangestellten Mitarbeitern geleistet. Sie unterstützen an sechs Tagen in der Woche circa 2.000 Menschen. Monatlich werden etwa 100 Tonnen Lebensmittel von Supermärkten abgeholt, sortiert und in den Ausgabestellen in Potsdam, Werder und Teltow verteilt.

Foto: Tafel Potsdam