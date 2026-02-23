Doppeltes Stadt-Derby in Teltow

Am 1. März finden zwei Stadt-Derbys im Fußball zwischen dem United Teltow FC und dem SV Ruhlsdorf statt. Anpfiff ist um 11:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr im Stadion in der John-Schehr-Straße.

In einem Spitzenspiel um die Tabellenführung der Kreisliga treffen am Sonntag die Herren von United Teltow FC auf den SV Ruhlsdorf. Anpfiff ist um 11:00 Uhr in der John-Schehr-Straße 18 in Teltow. Um 15:00 Uhr ist das Spiel United Teltow FC II gegen SV Ruhlsdorf II geplant. Das letzte Aufeinandertreffen der ersten Herrenmannschaften von United Teltow FC und SV Ruhlsdorf wurde vom FRBB live übertragen. Es fand in Ruhlsdorf statt, endete 2:1 für United Teltow FC und wurde vor 700 begeisterten Fans ausgetragen.

Fotos: United Teltow FC