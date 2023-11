Stahnsdorfer Gemeinde schließt am 14. und 21.November um 15:00 Uhr

Am 14. und 21. November sind das Stahnsdorfer Gemeindezentrum und die Bibliothek bereits ab 15:00 Uhr geschlossen. Grund dafür ist eine unaufschiebbare Wartungsmaßnahme am erstgenannten Tag sowie eine Betriebsversammlung aller Mitarbeiter in der darauffolgenden Woche.

Alternativ ist der Sachbereich Meldewesen am 11. November an einem Samstag geöffnet. Darüber hinaus hat der Sachbereich Meldewesen am Donnerstag, den 16. November, seine Sprechzeiten bis 17.30 Uhr (Wartemarkenschluss!) verlängert. Die Verwaltung ist am 14. November ab 16:00 Uhr sowie am 15. November ganztägig nicht per E-Mail erreichbar.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf