Stahnsdorf vergibt 2026 erstmals eine Zaunplakette für Naturgärten

Auf Initiative der Agendagruppe „Blühteam“ werden in Stahnsdorf erstmals Naturgarten-Plaketten an Grundstückseigentümer vergeben. Die Gemeindeverwaltung unterstützt das Projekt organisatorisch durch Sachleistungen und Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Schmuckschild für den Gartenzaun soll einerseits Aufmerksamkeit für besonders nachhaltiges und naturnahes Gärtnern geschaffen werden und andererseits Wissensvermittlung in Sachen Artenschutz, Insektenfreundlichkeit und Naturfreundlichkeit betrieben werden.

Vor einer Bewerbung können Interessenten mit einem „Check-Up“-Formular auf stahnsdorf.de testen, ob sich ihr (Vor-)Garten im jetzigen Zustand für eine Bewerbung eignet. Durch die Angabe der jeweiligen nachprüfbaren Ausstattungsmerkmale wird eine Punktzahl (Score) errechnet. Liegt das Ergebnis unter einem vorgegebenen Schwellenwert, weisen Gemeinde und Blühteam auf Potenziale zur Verbesserung und gezielte Beratungsangebote hin, die eine zukünftige Teilnahme ermöglichen sollen. Erfüllt der Garten bereits die Anforderungen, können die Garteneigentümer das Teilnahmeformular ausfüllen. Dies ist im Zeitraum ab sofort und bis zum 15. Mai 2026 möglich.

Um die Naturgartenplakette zu etwas Außergewöhnlichem zu machen, werden pro Jahr höchstens 10 Exemplare an besonders ökologisch wertvolle sowie kleintier- und insektenfreundliche Gärten vergeben. Die Verleihung erfolgt öffentlichkeitswirksam auf der großen Veranstaltungsbühne beim Stahnsdorfer Familienfest am 12. September 2026.

Das jetzige Projekt reiht sich in eine Gruppe von Maßnahmen ein, mit der unter dem 2021 eingeführten Label „Insektenfreundlicher Garten“ die Themen Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Naturnähe im Bereich der Gartengestaltung in den Vordergrund gerückt wurden.

Daran anknüpfend, wird es auch 2026 das Stahnsdorfer Gartenfestival geben. Bereits zum vierten Mal laden Natur- und Gartenfreunde dazu ein, die Vielfalt des naturnahen Gärtnerns zu entdecken. Die ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe bietet auch in diesem Jahr ein spannendes Programm mit offenen Gärten, kreativen Workshops und inspirierenden Vorträgen.

Los geht’s am 21. März um 11:00 Uhr. Dann fällt der Startschuss mit dem Frühlingsfest im Naturkindergarten Kienwerder. Bis zum Abschluss der Gartensaison im Oktober 2026 gibt es wieder offene Gärten und Mitmachaktionen, darunter einen Workshop zur Vermehrung von Stauden, einen Pflegeeinsatz am Kräuterbeet im Heinrich-Zille-Park oder eine neue Beetanlage mit dem Blühteam am ClaB sowie Vorträge. Alle Termine sind auf der Website des Gartenfestivals zu finden.

Wer noch Ideen für den eigenen Garten sucht, kann sich kostenfrei vom ehrenamtlichen Blühteam der Region TKS beraten lassen. Auch neue Mitwirkende und offene Gärten sind herzlich willkommen. Bei Interesse kann unkompliziert per E-Mail Kontakt aufgenommen werden: gartenberatung.tks@gmail.com.

Das Stahnsdorfer Gartenfestival ist eine ehrenamtlich organisierte Veranstaltungsreihe von und mit Stahnsdorfer Hobbygärtnern in Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Region wie der Gemeinde Stahnsdorf, dem Blühteam TKS, der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark, dem Imkerverein Stahnsdorf, der Interessengemeinschaft zum Schutz der Igel in TKS sowie der BUND Ortsgruppe für TKS.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf