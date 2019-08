Stahnsdorf: Behörden bleiben am Freitag geschlossen

Das Gemeindezentrum, die Gemeindebibliothek sowie die kommunalen Kindertagesstätten in Stahnsdorf bleiben am kommenden Freitag geschlossen. Grund für den Ausfall ist eine dienstliche Veranstaltung, durch die die Belegschaften der Kernverwaltung, des Wirtschaftshofs und der Kindertagesstätten sowie die angestellten Hausmeister und Schulsachbearbeiterinnen am 23. August ganztägig gebunden sind. Das hat die Gemeinde Stahnsdorf bekannt gegeben.

Besucher des Rathauses werden gebeten, die übrigen Sprechtage (Montag, Dienstag, Donnerstag, jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr und dienstags zusätzlich von 13:00 bis 18:00 Uhr) der betreffenden Kalenderwoche zu nutzen.

Den Bibliotheksnutzern steht die neue Medienrückgabebox ganzjährig rund um die Uhr zur Rückgabe zur Verfügung, ebenso der Gemeindebriefkasten zur Abgabe von Post an die Verwaltung.