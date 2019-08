Ein Wochenende für Pferdefreunde

Die Besucher des diesjährigen Pferdesommers in Paaren im Glien erwartet am 24. und 25. August jeweils ab 09:00 Uhr ein volles Program. Auf vier Reitplätzen und Sonntag im Gelände werden Reit- und Pferdesportler aktiv um Punkte kämpfen. Während die ersten Fahrwettbewerbe bereits freitags ab 15:00 Uhr absolviert werden, kann am Wochenende jeweils ab 09:00 Uhr mit den Startern um Punkte und Zeiten mitgefiebert werden.

Für die Besucher sind natürlich auch Ponys und Pferde zum Probereiten dabei. Basteln und Schminken oder Bungee und der Besuch des Arche-Haustierparks runden den Familienausflug ab. Händler mit Zubehör zum Pferdesport und eine Schlemmermeile mit regionalen Produkten, wie das hauseigenes Bier „DAS 501“, Säfte und Limo ergänzen das Angebot. Samstagabend gegen 19:00 Uhr werden Hindernisfahren verschiedener Anspannungen und die rasante „Jagd um Punkte“ im Großen Ring die Spannung im Kampf um den Jackpot halten. Linedance für jedermann heißt es am Sonntag ab 11:00 Uhr im Panoramapavillon, DJ-Nick bietet für alle tanzfreudigen Besucher Line-Dance mit Workshop an.

Das gesamte Programm, Showparts und alle Starts werden auf der Website www.erlebnispark-paaren.de eröffentlicht.

Text/ Foto: Veranstalter