DRK in Brandenburg bittet um Blutspenden

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bittet vor Beginn der Urlaubszeit um lebensrettende Blutspenden. Da die aus Spenderblut hergestellten Präparate nur eine kurze Haltbarkeit von teilweise nur wenigen Tagen haben, ist die Sicherstellung der Blutversorgung gerade in den heißen Sommer- und Urlaubsmonaten eine große Herausforderung.

Die Urlaubszeit im Sommer wird von vielen Menschen mit großer Vorfreude erwartet. Es ist der Beginn lang geplanter Reisen, die nicht selten in ferne Länder führen. Bei aller Vorfreude sollte aber nicht vergessen werden, dass es ohne Blut kein Leben gibt. Ausgehend von einer 5-Tage-Woche werden in Deutschland täglich ca. 15.000 Blutspenderinnen und Blutspender benötigt, um das Gesundheitssystem sicher mit unverzichtbaren Blutpräparaten versorgen zu können. Die DRK-Blutspendedienste tragen mit ihrer Arbeit 75% des Bedarfs – allein das DRK muss also täglich rund 11.000 Menschen zur Blutspende motivieren. Eine Zahl, die es nach einhelliger Meinung der Fachleute in Zukunft zu steigern gilt. Wer sein Blut mit anderen teilt, kann Leben retten. Regelmäßiges Blutspenden kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Spender, die eine längere Urlaubsreise planen, werden gebeten, gegebenenfalls vor Reiseantritt eine Spendemöglichkeit in ihrer Nähe wahrzunehmen. Nur so können die Depots des Blutspendedienstes im Vorfeld ausreichend gefüllt werden. Auslandsaufenthalte in Ländern mit erhöhtem Übertragungsrisiko für Infektionskrankheiten bedeuten zudem nach der Rückkehr eine längere Wartezeit bis zur nächsten Blutspende. Alle Informationen zu diesem Thema finden sich auch im Blutspende-Magazin.

Foto:Pixabay.com