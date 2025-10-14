Porsche in Stahnsdorfer Waldstück ausgeschlachtet

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, stellte ein Spaziergänger am Vormittag des 13. Oktober in einem Waldstück nahe Güterfelde einen Porsche fest. Das Fahrzeug war auf Steinen aufgebockt. Die Räder, Karosserieteile, das Lenkrad und andere Fahrzeugtechnik waren demontiert und entwendet worden. Das Fahrzeug war zuvor offenbar in Berlin gestohlen worden. Der Halter wurde über die Berliner Polizei informiert. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen.

Foto: Pixabay.com