Verwaltung verteilt Unterstützungsschreiben für Feuerwehr

Am 6. September schwärmte ein Großteil der Gemeindeverwaltung aus, um in Stahnsdorf mehrere tausend Briefe an die Haushalte zu verteilen. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Thema Freiwillige Feuerwehr zu sensibilisieren.

Rund 50 Mitarbeiter der Verwaltung waren am Mittwochvormittag in Stahnsdorf unterwegs, um insgesamt 5.000 Briefumschläge zu verteilen. In den Schreiben geht es um die Mitgliederwerbung für die Freiwillige Feuerwehr. Die Verwaltung um Bürgermeister Bernd Albers lobt darin die Vorzüge des Ehrenamtes bei der Feuerwehr. Tugenden wie Kameradschaft, aber auch die Anerkennung in der Bevölkerung und nicht zuletzt der Spaß an der Sache werden ebenso angesprochen wie die für 2024 geplante Eröffnung der neuen Feuerwache in Stahnsdorf, die ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird.

Bevor sich die Mitarbeiter der Verwaltung auf den Weg machten, gab es eine kurze Einweisung mit den zu befahrenden Straßen. Mit weißen DIN-A3-Blättern bildeten die Mitarbeiter neben der Baustelle den Notruf 112 für ein Gruppenfoto aus der Vogelperspektive. „Der demografische Wandel macht auch vor den Freiwilligen Feuerwehren nicht halt. Wir hatten schon länger vor, die Feuerwehren mit einer solchen Aktion öffentlichkeitswirksam zu unterstützen. Die heutige Initiative werden wir im Nachgang in Ruhe auswerten. Eine Wiederholung oder Ausweitung ist nicht ausgeschlossen“, so Pressesprecher Stephan Reitzig.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf