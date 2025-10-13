Samstag, Oktober 18, 2025
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
Polizei Region Potsdam Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf
KleinmachnowPolizeiSicherheitStahnsdorf

Stahnsdorf und Kleinmachnow – Einbrüche mit Beginn der dunklen Jahreszeit

Redaktion

Wie die Polizeidirektion West mitteilt, kam es am 11. Oktober sowohl in Stahnsdorf als auch in Kleinmachnow zu Hauseinbrüchen.

Am Samstagnachmittag wurde über den Notruf mitgeteilt, dass unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Stahnsdorf gewaltsam aufhebelten. Das Haus wurde durchsucht und Wertsachen entwendet. Unter den Einsatzkräften war auch die Kriminaltechnik, die Spuren sicherte. Am Samstagabend meldeten aufmerksame Nachbarn über Notruf, dass unbekannte Täter die Terrassentür zum Einfamilienhaus nebenan aufhebelten und so die Alarmanlage auslösten. Durch die Alarmanlage wurden nicht nur die Nachbarn aufmerksam, sondern die Täter auch vertrieben, sodass nichts entwendet wurde. Am selben Abend kam es zu einem weiteren Einbruchsvorfall in Kleinmachnow. In ein Einfamilienhaus drangen unbekannte Tatverdächtige ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Auch hier war die Kriminaltechnik im Einsatz und sicherte Spuren unterschiedlicher Art.

Foto: Pixabay.com

Das könnte dir auch gefallen

Stahnsdorf – Unfall mit Linienbus

Redaktion

Fraktion der Linken in Kleinmachnow – Aktion zu den möglichen Auswirkungen der veränderten Grundsteuerregelung

Redaktion
Jeden dritten Sonntag um 14:00 Uhr bietet der Heimatverein Kleinmachnow wieder die Chance, die Neue Hakeburg von innen zu sehen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Für den Gang durch die Kellergewölbe wird eine Taschenlampe benötigt.

Wandern auf dem Mauerweg: Barbara Sahlmann lädt ein

Redaktion