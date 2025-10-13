Stahnsdorf und Kleinmachnow – Einbrüche mit Beginn der dunklen Jahreszeit

Wie die Polizeidirektion West mitteilt, kam es am 11. Oktober sowohl in Stahnsdorf als auch in Kleinmachnow zu Hauseinbrüchen.

Am Samstagnachmittag wurde über den Notruf mitgeteilt, dass unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Stahnsdorf gewaltsam aufhebelten. Das Haus wurde durchsucht und Wertsachen entwendet. Unter den Einsatzkräften war auch die Kriminaltechnik, die Spuren sicherte. Am Samstagabend meldeten aufmerksame Nachbarn über Notruf, dass unbekannte Täter die Terrassentür zum Einfamilienhaus nebenan aufhebelten und so die Alarmanlage auslösten. Durch die Alarmanlage wurden nicht nur die Nachbarn aufmerksam, sondern die Täter auch vertrieben, sodass nichts entwendet wurde. Am selben Abend kam es zu einem weiteren Einbruchsvorfall in Kleinmachnow. In ein Einfamilienhaus drangen unbekannte Tatverdächtige ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Auch hier war die Kriminaltechnik im Einsatz und sicherte Spuren unterschiedlicher Art.

Foto: Pixabay.com