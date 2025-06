Kleinmachnow – Mutmaßliche Autodiebe mit Video gesucht

Mit einer Videosequenz sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam nach zwei mutmaßlichen Autodieben. Ein Autobesitzer hatte sich am Morgen des 21. Februars bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass vom Grundstück ein neuwertiges Auto entwendet worden war. Offenbar war das Keyless-Go-System des Wagens manipuliert worden.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten Videoaufnahmen von zwei möglichen Tatverdächtigen gesichert werden, die in dieser Nacht gegen 02:20 Uhr an einem anderen Grundstück in derselben Straße aufgenommen wurden. Dort kam es nicht zu einem Diebstahl. Auf dem Video sind jedoch zwei Personen zu sehen, die mutmaßlich Technik mit sich führen, um Keyless-Go-Signale abzufangen, sodass ein Fahrzeug geöffnet und gestartet werden kann, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein.

Das entwendete Fahrzeug des Betroffenen war noch am selben Tag wenige Kilometer entfernt in einem Waldstück im Stahnsdorfer Ortsteil Kienwerder aufgefunden worden. Lediglich die Kennzeichen des Wagens waren abmontiert worden. Warum das Fahrzeug zurückgelassen wurde, ist noch unklar.

Die abgebildeten Personen konnten im Rahmen der bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden. Das Video wurde nun durch einen Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die Personen und kann Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam gern mit Angabe der Fahndungsnummer (47-25) unter der Telefonnummer 0331 5508 0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Fotos: Polizeidirektion West