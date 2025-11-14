Freitag, November 14, 2025
Kleinmachnow – Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Redaktion

Am 13. November informierte ein Passant die Teltower Polizei und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie vier Personen am Stahnsdorfer Damm eine Akustikwand mit Farbe besprühten. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren gestellt werden. Am Tatort wurden Spuren der Tat (Spraydosen) gefunden. Das angebrachte Graffito hatte eine Größe von ca. 15 m x 1,5 m. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Foto: Pixabay.com

