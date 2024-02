Deutsche Glasfaser bietet persönliche Beratungen über den Glasfaserausbau in Kleinmachnow an

Ab dem 28.Februar ist der Servicepunkt der Deutschen Glasfaser in der Kleinmachnower, Karl-Marx-Straße wieder geöffnet. Jeden Mittwoch in der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr beantwortet das Team von Deutsche Glasfaser alle Fragen zum Ausbau des Glasfasernetzes und steht für Beratungsgespräche sowie vertragliche Themen persönlich zur Verfügung.

Während der aktuellen Bauphase können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger weiterhin für einen Glasfaseranschluss entscheiden, indem sie einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser zu den bestehenden Sonderkonditionen abschließen. Dadurch wird die Glasfaser nicht nur bis zur Grundstücksgrenze verlegt, sondern direkt bis ins Haus. Derzeit bietet der Glasfaser-Versorger die Möglichkeit an, sich auch persönlich im eigenen Zuhause über den Glasfaseranschluss beraten zu lassen. Das Vertriebsteam von MS Performance ist bereits vor Ort und führt Beratungsgespräche durch. Die Terminvereinbarung erfolgt zuvor persönlich und auf Anfrage per Telefon oder E-Mail an. Weitere Informationen und Kontaktdaten sind online zu finden.

Der Glasfaseranschluss ist bei Auftragserteilung während der Bauphase kostenlos. Sofern sich die Bürgerinnen und Bürger aus Kleinmachnow erst nach Abschluss der Bauarbeiten für einen Anschluss entscheiden, fallen Baukosten an. Diese werden von Deutsche Glasfaser individuell überprüft und betragen mindestens 750,00 Euro.

Foto: Pixabay.com