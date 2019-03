4. Zehlendorfer Gesundheitsmesse: Infos rund ums Thema Gesundheit

Am Samstag, den 23. März 2019 stellen sich bei freiem Eintritt über 60 Fachaussteller aus dem Gesundheitsbereich an Messeständen und mit mehr als 45 Vorträgen vor. Mediziner und Spezialanbieter bieten umfangreiche Beratungen, individuelle Therapieangebote, optimale Behandlungen und Gesundheitschecks zu ihren Fachgebieten an und informieren über ihre weiteren Dienstleistungen.

Neben gesundheitlichen Einrichtungen aus den Bereichen Naturheilverfahren, Ernährung, Sport, Kosmetik, Erholung und Wellness sind Praxen, Krankenhäuser, Vereine, Beratungs- und Pflegestellen mit einem Messestand vertreten. Hier werden Informationen und Beratungen sowie Schnupperangebote zur Behandlung und zum Verwöhnen angeboten. Außerdem können Interessierte an Kurzvorträgen von 15 Minuten oder ausführlichen Vorträgen von 60 Minuten ohne Anmeldung kostenfrei teilnehmen.

Ziel ist es, durch einen persönlichen Kontakt die Praktizierenden mit ihren Einrichtungen kennenzulernen und über ihre weiteren Dienstleistungen informiert zu werden. Die Zielgruppe bei der Messe sind gesundheitlich interessierte Menschen aller Altersschichten. Für das kulinarische Wohlbefinden wird ein gesundheitsorientiertes Catering sorgen.

Die 4. Gesundheitsmesse findet am 23. März 2019 im Bürgersaal Zehlendorf, Teltower Damm 18 zwischen 10 und 17 Uhr statt. Das Programm mit den Vortragsthemen und Anfangszeiten sowie weitere Informationen über die Messe sind zu finden auf der Internetseite zehlendorf-guide.de

Text: PM/ Bild: pixabay