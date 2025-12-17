Erfolgreiche Zertifizierung: Zentrum für Hämato-Onkologie am Helios Klinikum Emil von Behring

Die Behandlung von Krebs ist im Helios Klinikum Emil von Behring ein besonders wichtiger Schwerpunkt. Jetzt wurde am Klinikstandort das Zentrum für Hämato-Onkologie durch die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG) zertifiziert. Damit wird die Erfüllung der hohen Qualitätsmaßstäbe der DKG bescheinigt. Vorteile für die Patientinnen und Patienten sind das breite Behandlungsspektrum unter einem Dach und die hohe onkologische Expertise.

In der Krebstherapie konnten in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt werden. In den Netzwerken der Zentren arbeiten verschiedenste Fachdisziplinen stationär und ambulant eng zusammen, um für jeden einzelnen Betroffenen die bestmögliche Therapie zu ermöglichen. Dabei wird die Arbeit der Zentren stetig vom internen Qualitätsmanagement sowie von externen Auditoren überprüft. Nun wurde die Klinik für Hämatologie und Onkologie offiziell als Zentrum für Hämatologische Neoplasien von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert. Damit haben die Auditoren dem Zentrum am Helios Klinikum Emil von Behring ein außergewöhnlich hohes Qualitätsniveau bescheinigt.

Besonders positiv bewertet wurden die hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Fachbereiche, die hohe Behandlungsqualität und patientenorientierte Versorgung, das breite Spektrum innovativer und wissenschaftlich anspruchsvoller Studien, die Patientinnen und Patienten angeboten werden können und die strukturierte Zentrumsorganisation sowie die professionelle Prozessqualität.

„Diese Zertifizierung ist nicht nur ein formaler Erfolg, sondern ein eindrucksvoller Beleg für die herausragende Arbeit, die tagtäglich in unserem Klinikum geleistet wird. Ohne die engagierte Mitarbeit und das unermüdliche Engagement aller beteiligten Fachdisziplinen, des Pflegeteams, der Tumordokumentation, der Study Nurses, der Funktionsbereiche und der Verwaltung wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“ sagt Dr. Börge Arndt, Chefarzt Klinik für Hämatologie und Onkologie, „Ein herzliches Dankeschön gilt daher allen Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Gemeinsam stärken wir den hämatologischen und onkologischen Versorgungsstandort im Berliner Südwesten und bieten unseren Patientinnen und Patienten eine Versorgung auf höchstem medizinischen und wissenschaftlichen Niveau.“

„Das gesamte Klinikum kann stolz auf diesen Erfolg sein, und wir sehen mit Zuversicht den nächsten Entwicklungsschritten unseres Zentrums entgegen.“ freut sich Klinikgeschäftsführer Christian Weitermann.

Studien zeigen, dass es einen Überlebensvorteil für Patientinnen und Patienten mit Krebs, die in zertifizierten Zentren behandelt werden, gibt. Ihre Sterblichkeitsrate lag niedriger als bei Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern, die nicht von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert waren.

Aus Sicht der Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen bietet das Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft eine wichtige Orientierung in einer für sie sehr belastenden Situation.

Foto: Dirk Pagels| Helios Kliniken