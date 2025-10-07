Die Schaufensterkrankheit: Helios Klinikum Emil von Behring lädt zur Patientenakademie ein

Das Helios Klinikum Emil von Behring lädt am 28. Oktober 2025 um 16:30 Uhr alle Interessierten zur Patientenakademie im Hörsaal des Helios Klinikums Emil von Behring ein. An diesem Nachmittag informieren Dr. Adam Czerwinski, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie, und Dr. med. Oliver Harder, Chefarzt Klinik für Angiologie, über die sogenannte Schaufensterkrankheit, auch bekannt als periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Dabei handelt es sich um eine gefährliche Durchblutungsstörung, die insbesondere die Beine betrifft und unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann.

Die pAVK gehört zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und betrifft vor allem ältere Menschen und Raucher, aber auch Menschen mit Diabetes oder erhöhten Cholesterinwerten. Charakteristisch für die Krankheit ist das sogenannte „Schaufenster-Symptom“: Betroffene müssen aufgrund von Schmerzen beim Gehen regelmäßig anhalten und pausieren – oft nutzen sie die Pause für einen Blick in ein Schaufenster, was der Krankheit ihren umgangssprachlichen Namen gab. Sie wird durch Verengungen oder Verschlüsse der Arterien verursacht, die die Gliedmaßen nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen können.

In der Patientenakademie am 28. Oktober um 16:30 Uhr erfahren Patienten, Angehörige und Interessierte, wie moderne Verfahren helfen können, Ihre Lebensqualität zurückzugewinnen – verständlich erklärt und direkt vom Expertenteam.

Was Sie erwartet:

Verständliche medizinische Informationen

Aktuelles Wissen aus der Gefäßmedizin

Antworten auf Ihre Fragen – direkt vom Expertenteam

Einblicke in moderne, schonende Behandlungsmethoden

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an interessierte Betroffene, sondern dient auch der Information zur Vorbeugung der sogenannten Schaufensterkrankheit.

Dr. Adam Czerwinski, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie am Helios Klinikum Emil von Behring Foto: Helios Kliniken

Das Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf gehört zu den führenden medizinischen Einrichtungen der Region und bietet ein breites Spektrum an hochspezialisierter Medizin.

Dr. med. Oliver Hader, Chefarzt Klinik für Angiologie am Helios Klinikum Emil von Behring Foto: Helios Kliniken

