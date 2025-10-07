Am 11. Oktober – Ausbildungstag am BER 

Am 11. Oktober lädt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) von 10:00 bis 16:00 Uhr zum BERzubi Ausbildungstag ins BBAC am Willy-Brandt-Platz, direkt vor dem Terminal 1, ein. Unter dem Motto „Wo Berufsstart und Landung gelingen“ präsentiert der BER seine vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Für den Ausbildungsstart am 1. September 2026 sucht die FBB insgesamt 40 engagierte Auszubildende und dual Studierende in 17 Berufen. Vor Ort stellen Vertreterinnen und Vertreter sowie Auszubildende und dual Studierende aus den Fachbereichen Information Technology, Facility Management, Aviation, Flughafenfeuerwehr, Flughafensicherheit und Terminalmanagement ihre Ausbildungs- und Studienangebote vor und beantworten Fragen persönlich.

Neben spannenden Einblicken in die Berufsausbildung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Auf den Außenflächen können flughafenspezifische Fahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt werden – darunter ein Follow-Me-Fahrzeug, ein Sicherheitsfahrzeug, Fahrzeuge der Flughafenfeuerwehr sowie ein Steiger mit außergewöhnlichem Ausblick über das Flughafengelände. Zudem locken eine Tombola mit attraktiven Preisen, eine Activity Area mit XXL-Spielen sowie ein Imbissangebot für Groß und Klein. „Die Entscheidung für einen Beruf fällt vielen nicht leicht, weil einfach oft die Vorstellungskraft dafür fehlt, was genau einen Beruf im Alltag ausmacht. Diese Lücke möchten wir mit Leben füllen. Daher freuen wir uns vor allem auf den persönlichen Austausch mit interessierten Menschen“, erklärt Juliane Reffert, Leiterin Personal & Organisation, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Anreiseempfehlung: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das BBAC direkt vor dem Terminal 1 des BER bequem erreichbar. Für Besucherinnen und Besucher mit PKW steht der Parkplatz P108 kostenfrei zur Verfügung. Von dort bringt ein Mitarbeitendenshuttle die Gäste zum Veranstaltungsort.

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH