„WEISSheiten“ im Zimmertheater Steglitz

Am 6. Oktober konnte Günter Rüdiger, der Intendant und künstlerische Leiter des Zimmertheaters in Berlin-Steglitz, den Zauberkünstler Fabian Weiss begrüßen. Als Fabian sieben Jahre jung war, engagierte seine Mutter zu seinem Geburtstag einen Zauberkünstler. Der Zauberer begeisterte den kleinen Fabian und seine Freunde so sehr, dass zum 8. Geburtstag der Zauberer wieder seinen Auftritt im Hause der Eltern von Fabian Weiss hatte.

Man ahnt es bereits: Als Fabian seinen 9. Geburtstag feiern konnte, stand der Zauberkünstler wieder vor der Tür. Damals war aber alles anders als sonst! Der Zauberer zeigte nicht nur sein Können, er brachte dem kleinen Fabian ein Zauberkunststück bei. Von da an stand für Fabian Weiss fest: „Ich möchte Zauberer von Beruf werden“. Der Wunsch ging – glücklicherweise – in Erfüllung! Seit 20 Jahren verzaubert nun der Zauberkünstler Fabian Weiss sein Publikum. Ob mit einem Seil, mit Gummiringen, mit unsichtbarem Zaubersalz oder mit Spielkarten sowie einem signierten Geldschein: Man ist in den guten Händen eines Zauberkünstlers!

Mittlerweile ist Fabian Weiss auch ein anerkannter Zauberpädagoge! Er gibt als Lehrer sein Wissen an die Schüler weiter. Zwei Zauberbücher hat Fabian Weiss bereits verfasst. Natürlich beschäftigen sich die Bücher mit dem Thema „Zauberei“. Ebenso berät er Produzenten und Regisseure von Film und Theater bei der speziellen Entwicklung von zauberhaften Kunststücken.

Die nächste „WEISSheit“ findet im Zimmertheater am 13. Oktober 2023 um 20:00 Uhr statt. Dann tritt Adam Weiss auf. Der Gedankenleser ist Kollege von Fabian Weiss, die beiden Kulturschaffenden sind weder verwandt noch verschwägert.

Intendant Günter Rüdiger sagte: „Man geht am 13. Oktober in der Bornstraße in Steglitz den Fragen nach: Was geschieht, wenn wir unserer Fantasie für 90 Minuten freien Lauf lassen? Was können wir erleben? Was erfahren? An diesem Abend gibt es die Antwort: echte Magie! Gemeinsam mit seinem Publikum ignoriert Adam Weiss 90 Minuten lang und gutgelaunt die Grenze zwischen dem wahrscheinlichen Möglichen und dem scheinbar Unmöglichen. Gedanken werden übertragen, Entscheidungen beeinflusst und Unmögliches vollbracht. Alles echt?“

Adam Weiss drückt es so aus: „Entscheide selbst… und bring gute Gedanken mit“! Karten gibt es per Tel. 030-25058078.

Text/Foto: Volkert Neef