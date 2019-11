Neue Kammerspiele: Kinoprogramm vom 14. bis 20. November

„Antoine“ saß jahrelang unschuldig im Gefängnis – nun will die Witwe des korrupten Polizeichefs das Unrecht wieder gut machen, eine ostdeutsche Familie versucht, mit einem „Ballon“ in den Westen zu fliehen und in „Everest“ schließt ein Yeti Freundschaft mit einem kleinen Mädchen – das Kinoprogramm der Neuen Kammerspiele für die kommende Spielwoche:

Shaun das Schaf 2 – Ufo Alarm:

Donnerstag, 14.11.2019 um 15.00 Uhr

Im Niemandsland:

Sonntag, 17.11.2019 um 18.00 Uhr

Deutschstunde

Freitag, 15.11.2019 um 18.00 Uhr

Samstag, 16.11.2019 um 19.00 Uhr

Mittwoch, 20.11.2019 um 18.00 Uhr

Lieber Antoine als gar keinen Ärger

Donnerstag, 14.11.2019 um 17.00 Uhr

Freitag, 15.11.2019 um 20:30 Uhr

Samstag, 16.11.2019 um 17.00 Uhr

Mittwoch, 20.11.2019 um 20:15 Uhr

Film und Gespräch: Comrades & Cash

Donnerstag, 14.11.2019 um 19.00 Uhr

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus

Freitag, 15.11.2019 um 16.00 Uhr

Samstag, 16.11.2019 um 15.00 Uhr

Dienstag, 19.11.2019 um 15.00 Uhr

Mittwoch, 20.11.2019 um 16.00 Uhr

Ballon:

Samstag, 16.11.2019 um 21:30 Uhr

En Liberté! (OmU):

Sonntag, 17.11.2019 um 20.00 Uhr

Spätlese: Tea with the dames – Ein unvergesslicher Nachmittag:

Dienstag, 19.11.2019 um 17.00 Uhr

Foto: Lieber Antoine als gar keinen Ärger/ © Neue Visionen Filmverleih