Steglitz-Zehlendorf: Schließzeiten der Bibliotheken zum Jahreswechsel

Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel bleiben die städtischen Bibliotheken in Berlin Steglitz-Zehlendorf geschlossen. Ein Überblick.



Die Stadtteilbibliothek Lankwitz (Bruchwitzstraße 37) und die Gottfried-Benn-Bibliothek (Nentershäuser Platz 1) bleiben von Donnerstag, 24.12.2020, bis Sonntag, 03.01.2021, komplett geschlossen.



Die Fahrbibliothek schließt bereits am Freitag, 18.12.2020 (Schulferien).



Die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek (Grunewaldstraße 3, Einkaufscenter „Das Schloss“) bleibt vom 24. bis 27.12.2020 geschlossen. Vom 31.12.20 bis 03.01.2021 schließt diese erneut. Geöffnet ist die Einrichtung demnach am Montag, 28.12.2020, Dienstag, 29.12.2020 und Mittwoch, 30.12.2020, jeweils von 12-18 Uhr. PM

