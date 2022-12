Lokale Kunst als Weihnachtsgeschenk

Es ist schon wieder soweit! Der Dezember hat begonnen, Weihnachten rückt näher, und damit auch die vertraute Frage: Wer von den Liebsten bekommt welches Geschenk?

Ob Socken, Bücher oder Schokolade – viele Geschenke liegen jedes Jahr erneut unter dem Weihnachtsbaum und sorgen somit kaum noch für eine Überraschung. Doch haben Sie schonmal darüber nachgedacht, lokale Kunst zu verschenken? Die Auswahl an Berliner und Brandenburger Kunst ist groß! Lokale Künstler bieten

beispielsweise Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Grafiken, Graffitikunst und Upcycling Art an. Und das Beste: Es muss nicht einmal teuer sein! Gekauft werden können diese Kunstwerke entweder auf einem Kunstmarkt, online, oder in den Künstler-Ateliers selbst! So machen Sie nicht nur der beschenkten Person eine Freude, sondern fördern zugleich die Berliner- und Brandenburger Kunstszene. Etliche Berliner und Brandenburger Künstler sind auf www.kmp-kunstmarktportal.de auf den Veranstaltungs-Seiten zu finden. Viele von ihnen bieten ihre Werke auf eigenen Homepages an.

Graffiti-Workshop bei der 4. Markthallen-Galerie Bild: Maria Kapa

Auch die alljährlich stattfindende Markthallen-Galerie von KMP Kunst-Markt-Portal, in Kooperation mit dem Schloss Diedersdorf und Partnern, bot am 20. November die Gelegenheit, Kunst zu erwerben. 40 Künstler aus Berlin und Brandenburg boten in der gemütlichen Atmosphäre der Markthalle und des Kuhstalls des Schloss Diedersdorf in Großbeeren bei Berlin ihre abwechslungsreichen Werke zum Kauf an. Die Hälfte der Künstler kam aus insgesamt acht verschiedenen Berliner Bezirken und die andere Hälfte aus 11 Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten. Aus dem Landkreis Teltow-Fläming selbst, stellten acht

Künstler ihre Kunst aus.

Falls Sie statt einem Kunstwerkt lieber ein gemeinsames Erlebnis verschenken wollen, dann ist ein Kunst-Workshop ebenfalls eine gute Geschenkidee! Auch einige Künstler der KMP-Veranstaltungen bieten Workshops an – entweder auf Absprache oder bei den KMP-Galerien selbst. Auch bei der 4. Markthallen-Galerie konnten sich die Besucher bei einem Graffiti-Workshop selbst kreativ ausleben. Der Zossener Künstler Sören Weigert brachte den Workshop-Teilnehmern bei, was

wirklich hinter der Graffiti-Kunst steckt. Die teilnehmenden Kinder und Erwachsenen hatten dabei viel Spaß, waren aber auch darüber erstaunt, wie viel Arbeit Spray Art ist. So ist ein Workshop eine gute Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, ohne selbst in das meist teure Equipment investieren zu müssen.

„Kunstraum“ in der Markthalle von Schloss Diedersdorf Bild: Maria Kapa

Da die jährlich stattfindenden Kunst-Veranstaltungen vom Non-Profit-Unternehmen KMP Kunst-Markt-Portal veranstaltet werden, sind KMP-Inhaber Lutz Rasemann und sein Team auf Sponsoren angewiesen. Dieses Jahr wurden die 4. Sommer-Galerie und die 4. Markthallen-Galerie erstmals vom Landkreis Teltow-Fläming gefördert. Dietlind Biesterfeld, die stellvertretende Landrätin des Landkreises betonte bei der Eröffnung, dass die Förderung der lokalen Künstler besonders in Zeiten wie diesen enorm wichtig ist. Es gebe Kunst in jeder Generation und sie trage einen wichtigen Teil zum Austausch und gegenseitigen Verständnis bei, betont sie. „Kunst und Kultur gehören zum gesellschaftlichen Leben dazu“, fasste es der Großbeerener Bürgermeister Tobias Borstel (SPD) in seiner Ansprache abschließend zusammen. Auch das Logistik-Unternehmen AGS Froesch fördert die KMP-Veranstaltungen schon seit mehreren Jahren. Dieses Jahr teilte Klaus Meyer stellvertretend für das Unternehmen 20 Euro an alle Künstler aus, die auch an der 3. Markthallen-Galerie teilgenommen hatten.

Bei der Eröffnung (von links nach rechts): Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel; Dietlind Biesterfeld, Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming; Lutz Rasemann, KMP-Inhaber; Klaus Meyer, Niederlassungsleiter Großbeeren AGS Froesch Germany Bild: Maria Kapa

Bis Ende des Jahres läuft auf der KMP-Website www.kmp-kunstmarktportal.de noch die KMP-Spendenaktion „Art for Ukraine“. Die teilnehmenden Künstler spenden provisionsfrei bei jedem Verkauf 20 bis 100 % der Einnahmen über „Aktion Deutschland Hilft“ an hilfsbedürftige Ukrainer. Wenn Sie zu Weihnachten gleich

mehreren Menschen eine Freude machen wollen, dann verschenken Sie ein Werk aus der KMP-Spendenaktion!

Auch nächstes Jahr gibt es wieder zwei Veranstaltungen vom Kunst-Markt-Portal: die 5. Sommer-Galerie am Sonntag, 03. September, und die 5. Markthallen-Galerie am Sonntag, 26. November 2023. Die Anmeldung für Künstler ist ab Januar 2023 möglich. Mehr Infos gibt es unter www.kmp-kunstmarktportal.de. Maria Kapa (KMP)

Titelbild: Pixabay.com