Liebe, Lust und Leidenschaft im Zimmertheater Steglitz

Am 27. September ging es im Zimmertheater Steglitz um die Liebe. Der Intendant und künstlerischer Leiter des Theaters in der Bornstraße, Günter Rüdiger, konnte dazu die beiden Berliner Schauspieler und Musiker Nicole Lengenberg und Richard Maschke begrüßen. In „Nimm mich in den Arm“ begaben sie sich auf eine musikalisch-literarische Erkundungstour durch die Berg- und Talfahrten der Liebe. In ihrem Programm näherten sie sich der Vielfalt der Gefühle, die Liebe hervorruft und stellten wichtige Fragen wie beispielsweise: „Ist Liebe messbar?“ „Ist es eigentlich schon Liebe, wenn zwei Verliebte still auf der Couch oder Parkbank sitzen?“ Antworten fanden sie bei Erich Kästner, Bertolt Brecht, Christian Morgenstern, Bob Dylan, Mascha Kaleko, Heinz Kahlau, Ulla Hahn und den Beatles.

Die beiden Künstler nahmen das Publikum durch ihr einfühlsames und humorvolles Spiel mit auf Entdeckungsreise. Und klar ist auf jeden Fall: „Liebe ist wunderbar!“ Die nächste Frage hat bestimmt bei dem ein oder anderen menschlichen Lebewesen, das schon mal die Liebe persönlich erfahren durfte oder auch musste, unterschiedliche Antworten hervorgebracht, weil die Frage lautet: „Lohnt sich Liebe überhaupt?“ Die Erfahrung lehrt ja auch: „Liebe macht den Schwachen stark und die Starken werden schwach.“ Nicole Lengenberg und Richard Maschke zeigten dem Publikum die Liebe in allen Facetten. Liebe kann Vergnügen, Freude, Schmerz und Kopfweh bereiten.

Ein sehr gelungener Abend im Zimmertheater in Steglitz, den das Publikum mit viel Applaus und zahlreichen „Zugabe-Rufen“ belohnte. Intendant Günter Rüdiger betonte: „Ich freue mich, dass die Aufführung von Ihnen, meine sehr geehrte Damen und Herren, so gut aufgenommen worden ist.“

In Sachen Liebe gibt es im Zimmertheater eine Fortsetzung am 11. Oktober: Gerd Normann gastiert mit einem fiktiven Ehepaar aus dem Sauerland, Willi und Lisbeth. Seit über 40 Jahren sind die beiden mehr oder weniger glücklich verheiratet. Sie nörgeln aneinander herum, halten zusammen wie Pech und Schwefel und versuchen, die immer schneller werdende Welt in ihrem Sinne umzudeuten. Das Stück über die Dialoge aus dem Sauerland, einem Ehekabarett, trägt den Titel: „Willi und Lisbeth zerreden ihr Frühstücksei!“

Text & Fotos: Volkert Neef

Im Bild: Die Berliner Schauspieler und Musiker Nicole Lengenberg und Richard Maschke