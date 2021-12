Kulturtage auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof

Die Kulturtage 2022 auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beginnen mit einem Neujahrsspaziergang. Der Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf nimmt die Teilnehmer mit auf eine Reise durch die Geschichte Berlins und Brandenburgs.

Als wichtiger Teil des ehrenamtlichen Engagements des Fördervereins Südwestkirchhof Stahnsdorf e.V. für den Erhalt des national bedeutenden Denkmals Südwestkirchhof werden auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche kulturelle Aktionen veranstaltet. Die neue Veranstaltungssaison 2022 beginnt mit dem traditionellen Neujahrsspaziergang über das weitläufige Gelände. Die kunst- und kulturhistorischen Friedhofsführungen sind aus der Kulturlandschaft Berlins und Brandenburgs nicht mehr wegzudenken: Pro Jahr veranstaltet der Verein mit seinen ehrenamtlichen Gästeführern über 100 Führungen für Besucher aus dem In- und Ausland. 2022 werden neben Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen wieder Führungen zu prominenten Gräbern und monumentalen Grabbauten, Führungen zur Tier- und Pflanzenwelt sowie Touren für Kinder und Jugendliche angeboten.

Der Neujahrsspaziergang durch die einmalig wildromantische Waldlandschaft wird zu einem Erlebnis, wenn sich nach jeder Wegkreuzung neue Blicke auf Grabbauten und gestaltete Landschaften eröffnen. Der Gartenarchitekt Louis Meyer hat mit dem Südwestkirchhof Stahnsdorf vor über 110 Jahren ein Meisterwerk der Landschaftsgestaltung hinterlassen.

Die erste Führung im neuen Jahr findet am Samstag, 01. Januar, um 13:00 Uhr statt. Dabei bringen Olaf Ihlefeldt und Gerhard Petzholtz den Gästen die Geschichte des Ortes und die verstorbenen Persönlichkeiten nahe. Der Neujahrsspaziergang führt vorbei an Grabmalkunst des 19. und 20. Jahrhunderts und zu den Gräbern bedeutender Verstorbener wie Heinrich Zille, Friedrich Wilhelm Murnau und Dieter Thomas Heck sowie in die norwegische Holzkirche. Alle Einnahmen aus den Veranstaltungen kommen den Denkmalprojekten auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf zugute.

Angaben zum Neujahrsspaziergang im Überblick:

Zeit: Samstag, 01. Januar 2022, 13:00 Uhr

Ort: Südwestkirchhof, Haupteingang in der Bahnhofstraße 2

Eintritt: 5,00 EUR zur Erhaltung des Flächendenkmals

Ansprechpartner und weitere Informationen: Olaf Ihlefeldt, Tel. 0179-379-3503 und www.suedwestkirchhof.de PM

Bild: Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf e.V.