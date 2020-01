Fest der Vereine soll auch 2020 stattfinden

Nach der positiven Resonanz auf die Debütveranstaltung im letzten Jahr, veranstaltet die Gemeinde Großbeeren am 6. Juni das zweite „Gemeindefest – Fest der Vereine“ auf dem Gutshofgelände. Alle Vereine und nicht gewerblichen Institutionen aus Großbeeren sind eingeladen, sich bei diesem Fest zu präsentieren – etwa durch die Präsenz eines Infostandes, die Beteiligung am Bühnenprogramm oder das Durchführen von Mitmachangeboten für Klein und Groß.

Interessenten melden sich bitte bis 15. März an. Für Rückfragen steht die Pressestelle der Gemeinde (Ansprechpartnerin Frau Laag) unterder Rufnummer 033701 32 88 19 oder per Mail an pressestelle@grossbeeren.de zur Verfügung.

Text: Gemeinde Großbeeren