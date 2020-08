Der Kleinbeerener Musiksommer geht in die dritte Runde

In Großbeeren präsentieren der Kulturverein Großbeeren und die evangelische Kirchengemeinde im Rahmen des Kleinbeerener Musiksommer am Sonntag, 16. August 2020 um 17:00 Uhr, das Trio „Muzet Royal“. In diesem Jahr findet das Konzert ausnahmsweise in der Großbeerener Schinkelkirche statt. Die drei Damen, ausgestattet mit Violine, Akkordeon und Kontrabass, begeistern mit ihren Lieblingsstücken aus den letzten zehn Jahren ihrer Tourneen.

Ob Filmmusik oder Tango, Musettewalzer oder Csárdás – es ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Wie immer ist der Eintritt frei, aber eine Spende am Schluss des Konzerts ist natürlich willkommen. Besucher sollten an ihre Mund-und-Nase-Bedeckung sowie an den gebotenen Mindestabstand denken. Auch können wir in diesem Jahr aufgrund der Hygiene-Auflagen vor Konzertbeginn kein Kaffee-und-Kuchen-Buffet anbieten. Angesichts der aktuellen Lage sind kurzfristige Programmänderungen möglich. Musikinteressierte informieren sich rechtzeitig im Internet unter www.kulturverein-grossbeeren.de oder telefonisch unter 033701 555 28. PM

Bild: Trio „Muzet Royal“