Demokratie ist … jetzt erst recht!

Unter diesem Titel veranstalten die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow seit fast zwei Jahren einmal im Monat einen Talkabend zum Thema Demokratie. Gäste waren bisher u.a. Annette Frier, Ole Nymoen, Nikolaus Blome, Omas gegen Rechts und Stephan Casdorff.

Am 30. Juni um 20:00 Uhr wird sich die Veranstaltung mit der Situation in Sachsen-Anhalt vor der Wahl dort Anfang September beschäftigen. Nanda Ben Chabaane, Marie Schneider und Lorenz Köhler lesen Texte, u.a. aus dem Grundgesetz. Außerdem wird Pascal Begrich von Miteinander e.V. (Magdeburg) darüber berichten, wie die Stimmung vor Ort jetzt schon ist.

Und darüberhinaus ist Dieter Hallervorden zu Gast, der berichten wird, warum und mit welchen Mitteln er als in Sachsen-Anhalt geborener Bürger sich im Wahlkampf vor Ort für Vielfalt und Demokratie engagieren wird.

Beginn 20:00 Uhr – Eintritt frei, Spenden willkommen

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