Kleinmachnow: Ausstellung feiert Engagement für die Umwelt

Die Lokale Agenda Kleinmachnow lädt am 06. Juli um 18:00 Uhr im Rathausfoyer zur Eröffnung der Ausstellung „25 Jahre Lokale Agenda Kleinmachnow“ ein. Die Ausstellung gibt einen beeindruckenden Rückblick auf ein Vierteljahrhundert bürgerschaftlichen Engagements für Klima- und Umweltschutz. Sie ist täglich zu den Öffnungszeiten des Rathauses frei zugänglich.

Seit 1998 steht die Lokale Agenda-Arbeit in Kleinmachnow für den Austausch von Ideen und die Initiierung neuer Umweltschutzprojekte sowie für die politische Mitgestaltung vor Ort im Sinne des Klima- und Umweltschutzes. Dieses Engagement findet nicht nur in Kleinmachnow statt, sondern weltweit in über 100.000 Kommunen, in denen Lokale Agenden entstanden sind.

Die aktuelle Ausstellung im Rathaus Kleinmachnow gibt auf 20 detailliert gestalteten Schautafeln einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Lokalen Agenda-Gruppen in Kleinmachnow: Der Arbeitskreis Landschafts- und Naturschutz präsentiert seine langjährige Arbeit zum Schutz und Erhalt der Alt-Eichen in Kleinmachnow sowie das Engagement für die Kleingewässer und deren Flora und Fauna. Auch Müllsammelaktionen und die Entstehung des Naturlehrpfades im Bäketal werden auf den Schautafeln anschaulich beschrieben.

Die Arbeitsgruppe Verkehr zeigt, wie Mobilitätsforen organisiert wurden, um eine Woche lang eine autofreiere Gemeinde zu erleben. Darüber hinaus hat die Gruppe einen Masterplan für eine fahrradfreundliche Kommune entwickelt und dessen Umsetzung begleitet.

Der Arbeitskreis Energie und Klimaschutz initiierte Bürgerinformationsveranstaltungen zu den Themen Erneuerbare Energien, E-Mobilität und Klimaschutz, als diese noch nicht in der täglichen Berichterstattung präsent waren. Die Gruppe stellte in Zusammenarbeit mit der Berliner Hochschule für Technik (ehemals Beuth-Hochschule) sogar erste Berechnungen für die Realisierung einer möglichen Wasserkraftanlage an der Machnower Schleuse an und wurde dafür 2013 mit dem ersten Platz des Innovationspreises Erneuerbare Energien des Landkreises Potsdam-Mittelmark ausgezeichnet.

Außerdem ehrt die Ausstellung die beiden kürzlich verstorbenen Dr. Ing. Walter Haase und Dr. Gerhard Casperson, die sich unermüdlich für den Klima- und Umweltschutz in Kleinmachnow eingesetzt haben.

Die Ausstellung ist Teil eines neuen Nachhaltigkeitskonzeptes der Gemeinde Kleinmachnow. In diesem Rahmen fanden bereits im März und Mai 2023 zwei Foren statt, bei denen die Bürger Impulsvorträge besuchen, sich untereinander zu verschiedenen Umwelt- und Klimathemen austauschen und potenzielle Mitstreiter für bestehende, aber auch neue eigene Projekte finden können. PM

