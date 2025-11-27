Donnerstag, November 27, 2025
Adventsmarkt auf dem Sonnenhof in Teltow

Redaktion

Die Teltower Diakonischen Werkstätten laden zum diesjährigen Adventsmarkt auf dem Sonnenhof ein. Am 29. November öffnet der Markt von 14:00 bis 18:00 Uhr seine Türen auf dem Gelände der Werkstätten in der Lichterfelder Allee.

In stimmungsvoller Atmosphäre erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Eigenprodukte der Werkstatt sowie liebevoll gestaltete Adventskränze, Gestecke und Sträuße. Auch für die kleinen Gäste ist mit einem bunten Kinderbastelangebot gesorgt. Für das leibliche Wohl stehen Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen bereit. Sitzgelegenheiten sind nicht vorhanden.

Der Adventsmarkt bietet eine schöne Gelegenheit, handgefertigte Produkte zu entdecken, gemeinsam in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen und die Arbeit der Teltower Diakonischen Werkstätten kennenzulernen.

Foto: Redaktion

