Vorlesewettbewerb im Landkreis Potsdam-Mittelmark

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser des östlichen Landkreises Potsdam-Mittelmark? Der Regionalentscheid der 62. Runde des Vorlesewettbewerbs findet in diesem Jahr digital per Video-Einreichung statt.

Die Schulsiegerinnen und -sieger des Kreisentscheids Potsdam-Mittelmark/Ost konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen.

Der Kreisentscheid Potsdam-Mittelmark/Ost wird von der Bibliothek Kleinmachnow organisiert. Die Jury, bestehend aus

M. Gillitzer, Vorlesepate, Teltow

C. Mazloumian, Bibliothekarin Stahnsdorf

H. Mehlhardt, Buchhändlerin Kleinmachnow

S. Düllmann, Bibliothekarin Kleinmachnow

sichtet und bewertet alle eingereichten Video-Beiträge und wird am 22.02.2021 gegen 17 Uhr das Ergebnis bekanntgeben.

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4.300 Schulsiegerinnen und -sieger. Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. In diesem Jahr waren rund 350.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am Start. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auch in diesem Jahr unterstützen darüber hinaus die experimenta gGmbH und vier Sparda-Regionalbanken die Aktion.

Die Etappen führen von der Schule über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni 2021 in Berlin stattfinden wird. Die rund 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen oder anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Der Sieger oder die Siegerin des Kreisentscheids/Ost darf beim nachfolgenden Bezirksentscheid antreten.

Aktuelles zum 62. Vorlesewettbewerbs sowie alle Infos, Termine und Teilnehmerschulen sind auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de zu finden sowie auf den entsprechenden Social-Media-Profilen:

Symbolbild: Pixabay.com