Region – Arbeitslosenquote stabil, Stellenangebot steigt leicht

Die Arbeitsmarktdaten für den Agenturbezirk Potsdam zeigen eine stabile Entwicklung mit positiven Tendenzen. Trotz saisonaler Schwankungen bei der Jugendarbeitslosigkeit und Herausforderungen am Ausbildungsmarkt ist die Lage in der Region stabil.

Die Zahl der Arbeitslosen blieb nahezu unverändert bei 19.029 Menschen. Dies entspricht einer Person mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt damit konstant bei 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte zu.

Die Zahl der als offen gemeldeten Arbeitsstellen stieg im Juni um 107 Stellen auf 7.627 Arbeitsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 293 Stellen weniger gemeldet. Dies entspricht einem Minus von 3,7 Prozent. Arbeitgeber meldeten im Juni 1.239 neue Arbeitsstellen, was einem Rückgang von 106 Stellen und 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dr. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit betont: „Arbeitgeber sollten weiterhin in Ihre Zukunft investieren und sich resilient gegenüber den Veränderungen des Arbeitsmarktes aufstellen. Die zukunftssichere Weiterbildung der Mitarbeitenden ist oft sehr wichtig. Gemeinsam mit den Arbeitsmarktakteuren vor Ort können unsere Expertinnen und Experten beraten und Orientierung zur Unterstützung geben. Das hilft auch unserem regionalen Wirtschaftsraum. Die Agentur für Arbeit Potsdam bietet eine Vielzahl bedarfsgerechter sowie individuelle Fördermöglichkeiten an.“

Die Jugendarbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 5,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr blieb sie unverändert. Damit sind aktuell 1.590 Menschen zwischen 15 bis unter 25 Jahren arbeitslos.

„Der leichte Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist für die Sommermonate saisontypisch.“ erläutert Dr. Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. „Ab Juni werden in den Berufsschulen die Abschlussprüfungen abgenommen, was bei Bestehen zum Ende von Ausbildungsverhältnissen führen kann, sofern noch kein anschließender Arbeitsvertrag vorliegt. Den Arbeitgebern kann ich in diesen Monaten ans Herz legen; bieten sie den jungen Talenten Perspektiven an und unterstützen sie diese auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. Um attraktiv zu bleiben ist es nicht unwichtig auf eine ausgewogene Work-Life-Balance im Blick zu behalten und auf flexible Arbeitszeiten wie kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu achten. Durch diese positiven Rahmenbedingungen können Arbeitgeber langfristig von motivierten und engagierten Talenten profitieren. Erfahrenere Fachkräfte werden diese guten Bedingungen sicherlich ebenfalls schätzen.“





Das Ausbildungsjahr 2024 bietet weiterhin zahlreiche Optionen für Schulabgänger

Seit Oktober 2023 bis Juni 2024 haben sich bei der Agentur für Arbeit Potsdam 2.424 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Das sind 78 junge Menschen oder 3,3 Prozent mehr als im Juni 2023. Im gleichen Zeitraum meldeten die Unternehmen Südwestbrandenburgs 3.826 offene Ausbildungsstellen. Dies bedeutet einen Rückgang von 148 Ausbildungsstellen oder 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell suchen 1.166 Ausbildungsinteressierte noch nach einer Ausbildungsstelle, was einem Anstieg von 11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen kommen somit 58 Bewerberinnen und Bewerber.





„Eine fundierte Ausbildung bereitet Jugendliche gut auf die Zukunft vor. Die aktuelle wirtschaftliche Lage bietet jungen Menschen viele Chancen für einen sicheren Berufseinstieg. Ich möchte auch die Eltern ermutigen sich aktiv mit den vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung auseinander zu setzen. Unsere Expertinnen und Experten aus der Berufsberatung führen in den nächsten drei Monaten eine Elternumfrage durch. Dabei erfragen sie, welche zusätzlichen Informationen Eltern benötigen und welche Arten der Wissensvermittlung sie bevorzugen.“ lädt Dr. Alexandros Tassinopoulos alle Eltern ein, an der Umfrage teilzunehmen und ihre Wünsche sowie Herausforderungen mitzuteilen. „So können wir unser Angebot besser an die Bedürfnisse anpassen.“

Dr. Tassinopoulos ermutigt auch Schulabsolventen; „Nutzen Sie die gute Lage am Ausbildungsmarkt und beginnen Sie eine fundierte Ausbildung. Der erste Schritt auf dem Arbeitsmarkt eröffnet viele neue Möglichkeiten. Jugendliche müssen diesen Schritt nur wagen.“

250.942 Personen stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Das sind 1.675 weniger Menschen als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 761 weniger. Diese Daten werden vom statistischen Bundesamt zweimal im Jahr erhoben. Die aktuell verfügbaren Zahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2023.



Im Bestand der Arbeitsagenturen und Jobcenter waren 7.627 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet. Dies sind 107 mehr als im Vormonat und 293 weniger als im Vorjahresmonat.



Im Juni 2024 waren in der Region Potsdam bei den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern insgesamt 19.029 arbeitslose Personen gemeldet, einer mehr als im Vormonat und 1.219 mehr als im Juni 2023. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent und hat sich zum Vormonat nicht verändert. Im Vergleich zum Juni 2024 ist sie um 0,2 Prozent gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist gegenüber dem Vormonat um 29 auf 1.590 Personen gesunken, dies waren 79 mehr als im Juni 2023. Die Jugendarbeitslosenquote beträgt 5,1 Prozent und stieg zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte. Im Vorjahresmonat war sie identisch.

