Übergabe der Schecks an die Gewinnerschulen der 4. Gewerbe- und Jobmesse

Der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf hat im Rahmen der 4. Gewerbe- und Jobmesse 2024 die erfolgreichen Schulen ausgezeichnet und ihnen Schecks überreicht, um ihre Teilnahme und Engagement zu würdigen.

In diesem Jahr setzte der Gewerbeverein einen zusätzlichen Anreiz, um die Schulen zur Teilnahme an der Messe zu motivieren. Neben den Preisen für die Schülerinnen und Schüler, die sie auf der Messe gewinnen konnten, erhielten die Schulen mit den meisten Teilnehmern einen kleinen Obolus für ihre Fördervereine.

Die folgenden Schulen wurden mit Schecks ausgezeichnet:

1. Platz: Friedrich-Wilhelm-von-Steuben Gesamtschule, Potsdam – € 200 für die Klassenkasse. Diese Schule motivierte die meisten Schüler zur Teilnahme an der Messe, trotz des längsten Anfahrtsweges.

2. Platz: Evangelische Gesamtschule Kleinmachnow – € 100.

3. Platz: Maxim Gorki Gesamtschule, Kleinmachnow – € 50.

Bei der feierlichen Übergabe der Schecks wurden auch wertvolle Gespräche mit Schülern und Lehrern geführt. Themen waren unter anderem Verbesserungsvorschläge für die Messe sowie Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen Gewerbe und Schulen in der Region.

Der Regionale Gewerbeverein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf gratuliert den Gewinnerschulen herzlich zu ihrer Leistung und bedankt sich für ihr Engagement und ihre Teilnahme an der 4. Gewerbe- und Jobmesse 2024.

Der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist ein regionaler Verein, der das Netzwerken der Mitgliedsunternehmen untereinander genauso unterstützen und fördern will, wie auch einen erfolgreichen Kontakt mit der kommunalen Verwaltung der drei Kommunen Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf. Regelmäßige Treffen an jedem zweiten Dienstag im Monat gehören genauso zum Programm, wie die Möglichkeit für Mitglieder ihr Unternehmen an einem Tag der offenen Tür vor Ort vorzustellen. Das Highlight im Vereinsjahr ist die Gewerbe- und Job-Messe.

Fotos: RGV Regionaler GewerbeVerein TKS e.V