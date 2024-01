Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in Kleinmachnow muss vorerst geschlossen bleiben

Der Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 58-60, muss wegen eines Schadens in der Immobilie bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Der Inhaber des Gebäudes arbeitet intensiv daran, den Mangel beheben zu lassen, damit Deutsche Glasfaser den Servicepunkt so schnell wie möglich wieder für die Bewohnerinnen und Bewohner von Kleinmachnow öffnen kann. Sobald dafür ein Termin feststeht, wird der Glasfaser-Versorger umgehend darüber informieren. Deutsche Glasfaser bittet für die entstehenden Unannehmlichkeiten vielmals um Entschuldigung und bedankt sich gleichzeitig für die Geduld der Interessentinnen und Interessenten.

Alle Fragen zum Bau beantwortet in der Zwischenzeit die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 – 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 – 20:00 Uhr. Verträge für die Nutzung des Glasfaseranschlusses können telefonisch unter 02861 8133 400 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 – 20:00 Uhr und samstags von 09:00 – 18:00 Uhr erteilt werden.

Für persönliche Anliegen und Unterstützung stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Kunden von Deutsche Glasfaser lokale Fachhändler zur Verfügung, die unter https://www.deutsche-glasfaser.de/shopfinder/ gefunden werden können.

Foto: Deutsche Glasfaser