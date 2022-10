Pflegekräfte: Examen bestanden

Der Jubel war groß: Zusammen mit dem Helios Klinikum Berlin-Buch verabschiedete das Helios Klinikum Emil von Behring jetzt seine Absolventinnen und Absolventen des aktuellen Ausbildungsjahrgangs als Gesundheits- und Krankenpfleger:innen. Im Rahmen einer kleinen Examensfeier im Helios Bildungszentrum Berlin mit vielen Glückwünschen, emotionalen Worten und etlichen Freudentränen endete die Ausbildungszeit für die ehemaligen 15 Auszubildenden vom Zehlendorfer Standort. Gleichzeitig beginnt der Start ins Berufsleben – für acht von ihnen direkt am Helios Klinikum Emil von Behring. Die übrigen Absolvent:innen „vom Emil“ verlassen entweder die Stadt oder fangen an zu studieren.

In den drei Jahren Ausbildung mit über 4.500 Ausbildungsstunden durchliefen die Auszubildenden zahlreiche Fachabteilungen im Klinikum und lernten, worauf es in diesem verantwortungsvollen Beruf ankommt. Unterstützt von den Praxisanleiter:innen auf den Stationen und dem Ausbildungsteam im Haus mit Cornelia Sprang, Britta Parchmann und Silke Göries sind die Absolvent:innen nun optimal für eine Zukunft in der Pflege vorbereitet. Barbara Putzolu, die Pflegedirektorin am Helios Klinikum Emil von Behring, freut sich mit dem Abschlussjahrgang und ergänzt: „Ich bin stolz auf alle, die ihre Ausbildung auch und gerade in dieser herausfordernden Zeit abgeschlossen haben. Als es im Herbst 2019 für diesen Jahrgang losging, konnte ja noch keiner ahnen, dass die Ausbildung überwiegend in Pandemie-Zeiten stattfinden wird. Dass sie das gemeistert haben, zeigt mir, diesen Jahrgang kann nichts stoppen.“

Das beste Beispiel hierfür ist Hannah, die von beiden Berliner Helios-Kliniken als Jahrgangsstufenbeste die Ausbildung abschloss und nun auf der Intensivstation am Zehlendorfer Standort ins Berufsleben startet. Sieben weitere ehemalige Auszubildende vom „Emil“ bleiben ebenfalls im Haus und verstärken die Teams vor Ort, unter anderem in der Chemoambulanz oder in der Orthopädie. Die übrigen Absolvent:innen aus dem Zehlendorfer Klinikum verlassen entweder Berlin oder fangen ein Studium an. Barbara Putzolu: „Jede frisch examinierte Pflegekraft bringt neuen Schwung, Begeisterung und Offenheit in die Teams – ob bei uns oder in anderen Häusern. Dieser neue Stil tut uns allen gut. Ich freue mich auf diese neue Generation in der Pflege.“

Mit diesem Jahrgang wird die Ausbildung zur/zum Gesundheits- und Krankenpfleger:in beendet. Seit 2020 gibt es eine attraktivere generalistische Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ bzw. zum „Pflegefachmann“, die die Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengeführt. Neben einer „klassischen“ Ausbildung in der Pflege können am Helios Klinikum Emil von Behring auch noch Operationstechnische Assistent:innen (OTA) und Anästhesietechnische Assistent:innen (ATA) ausgebildet werden. PM

Foto: Christoph Eisenmenger