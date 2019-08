Last-Minute-Schultüte für den großen Tag

Am 03. August steht vielen ABC-Schützen ein großer spannender Tag bevor. Mit Ranzen und Schultüte bewaffnet, werden sie feierlich als Grundschüler begrüßt. Alle Verwandten und Freunde, die noch auf der Suche nach einer besonderen Schultüte sind, werden in der Tourist Information der Stadt Teltow fündig. Hier wartet das Teltower Markenzeichen auf seinen Einsatz.

Die Stoff-Schultüten haben die Form eines Teltower Rübchens und wurden in den Werkstätten der Union Sozialer Einrichtungen (USE) auf dem Biomalzgelände per Hand hergestellt. Die Rübchen-Schultüten kosten 16,50 Euro.

Quelle / Foto: Stadt Teltow