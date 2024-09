Wirtschaftliche Folgen des Klimawandels: Risiken steigen schneller für Reiche

In einer neuen Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) haben Forscher untersucht, wie ständige Wetterschwankungen, die durch die globale Erwärmung verstärkt werden, die weltweite Produktion und den Konsum unterschiedlicher Einkommensgruppen beeinflussen und wie sich diese Veränderungen in den Ländern auswirken.

Die Ergebnisse bestätigen frühere Studien darin, dass die ärmsten Menschen weltweit die größten wirtschaftlichen Risiken durch den Klimawandel tragen. Überraschender ist, dass das Risiko für Wohlhabende am schnellsten wächst. Schwellenländer wie Brasilien und China sind ebenfalls stark anfällig für schwere Auswirkungen und negative Handelseffekte. Diese Länder sind aufgrund der extremen Wetterbedingungen und der ungünstigen Handelsauswirkungen den höchsten Risiken ausgesetzt. Mit fortschreitender globaler Erwärmung wird erwartet, dass sich die wirtschaftlichen Risiken in den meisten Ländern verschärfen und globale Lieferketten beeinflussen, wodurch Güter und Dienstleistungen weltweit betroffen sind.



„In den nächsten 20 Jahren wird der Klimawandel die wirtschaftlichen Risiken durch immer chaotischeres Wetter erhöhen“, erklärt PIK-Wissenschaftler Anders Levermann. „Die höchsten Risiken bleiben weltweit bei den ärmsten Menschen. Doch das wirtschaftliche Risiko wächst am stärksten für die Wohlhabenden, in Ländern wie den USA und in der Europäischen Union. Verbraucher und Verbraucherinnen auf der ganzen Welt werden unabhängig von ihrem Einkommen zunehmend Herausforderungen durch die globale Erwärmung gegenüberstehen – ohne Klimaschutz werden wir diese irgendwann nicht mehr bewältigen können.“

