Tag der offenen Tür an der Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow

Die Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow lädt alle Kinder, die im kommenden Jahr eingeschult werden, und ihre Eltern herzlich ein zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, dem 28. September von 10:00 bis 13:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Grundschule an der Lichterfelder Allee 45 in Teltow.

Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen bieten Führungen durch die Schule an. Die Klassenzimmer sind geöffnet, auf dem Schulhof informieren Stände über verschiedene Angebote der Schule. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit den Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch zu kommen. Für die Kinder wird es verschiedene Mitmachangebote geben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 7. bis 17. Oktober gibt es die Möglichkeit für Eltern, an der Schule zu hospitieren: Dann können sie einzelne Unterrichtsstunden an der Schule besuchen und sich einen ganz persönlichen Eindruck davon verschaffen, wie an der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule gemeinsam gelernt wird.

Darüber hinaus findet am Dienstag, dem 19. November um 17 Uhr ein Infoabend an der Schule statt.

Foto: Redaktion