Ludwigsfelde – Initiative Familie in LU e.V. bereichert Picknick der Kulturen

Am 14. September fand bei sonnig-herbstlichen Temperaturen auf dem Gelände des Alten Gutshofes in Genshagen das Picknick der Kulturen statt. Auch die Mitglieder der Initiative Familie in LU e.V. unterstützten das vom Kulturforum Ludwigsfelde e.V. veranstaltete Fest mit spielerischen Angeboten und Mitmachstationen.

„Unsere Angebote richteten sich insbesondere an die jüngsten Festbesucher. Wir wollen Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen mit und ohne Fluchterfahrung in unsere Gemeinschaft integrieren und ihnen vermitteln, dass ein Leben inmitten dieser wunderbaren Vielfalt eine Bereicherung für uns alle sein kann. Ein großer Dank geht an die Organisatoren des Festes sowie an die MBS Potsdam, die Stadtwerke Ludwigsfelde und Edeka Specht, die uns mit diversen Sachpreisen für unser Glücksrad unterstützten.“, so Niels Laag, Vorsitzender des Initiative Familie in LU e.V..

Dass der Vorsatz aufging, zeigten die zahlreichen kleinen und großen Gäste beim Büchsenwerfen, Ringwurfspiel und Malstation. Auch die farbenfrohen Heliumballons und die bunten Gitzertattoos wurden dankend angenommen und brachten viele Kinderaugen zum Leuchten.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.